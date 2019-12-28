2019/12/28 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني رغم شبه الصمت الذي يخيم على كل ارجاء المغرب ، وكأن الحياة عادية ، وزمن القلاقل التي تولدت عن ما سمي زورا ، وبهتانا ب " الربيع العربي " ، فان العديد من الملاحظين ، ومن المهتمين بالشأن العام ، ومن المشتغلين بالسياسة ، و ثقافة التنجيم ، يجمعون ان المغرب يترقب انتفاضة ، او حراكا شبيها بحراك عشرين فبراير الفاشل ، الذي احتفظ بنفس الدستور الممنوح ، ومن اكبر سيئاته انه جاء بحزب العدالة والتنمية الى الحكوم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - الإنتفاضة الشعبية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعيد الوجاني - الإنتفاضة الشعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).