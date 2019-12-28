اعراض القولون العصبي وأفضل طرق عالجه

2019/12/28 | 13:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يعتبر القولون العصبي أحد اكثر الاضطرابات شيوعاً للغاية، حيث يؤثر على الأمعاء الغليظة، كما يسبب آلاماً وأعراضاً قد تكون حادة في بعض الأوقات.أعراض القولون عادةً ما تشمل آلام وتشنجات البطن، والانتفاخ والغازات، واضطرابات الهضم من الإمساك أو الإسهال أو كليهما معاً.هناك بعض الأعراض التي تعتبر الأكثر شيوعاً والتي من خلالها يمكن […]

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