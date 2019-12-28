iPad pro الجديد قد يأتي بتصميم آيفون 11 Pro

2019/12/28 | 13:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … بدأت التسريبات المصورة للجيل القادم من الايباد تضع تصور للتصميم الذي من المتوقع إطلاقه العام المقبل 2020.حيث تشير التوقعات إلى أن ابل ستدعم الجيل القادم من أجهزة الآيباد بكاميرة ثلاثية تدعم زوايا عرض واسعة، نع خاصية البعد البؤري الذي يدعم التكبير، مع ميزة التبديل السلس بين المستشعرات.فيما انتشرت صور ثلاثية الأبعاد […]

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