وسائل اعلامية: صالح يعود اليوم الى بغداد

2019/12/28 | 13:14 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن عودة مرتقبة لرئيس الجمهورية برهم صالح اليوم إلى العاصمة بغداد.

ونقلت روسيا اليوم عن المصدر قوله، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيعود اليوم إلى العاصمة بغداد قادما من السليمانية".

وأضاف المصدر، أن "الرئيس سيستأنف العمل على إنهاء ملف تكليف رئيس الحكومة بالاضافة إلى استئناف عمله في رئاسة الجمهورية"، ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.

وكان رئيس الجمهورية، أعلن الخميس الماضي، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني، قبل أن يغادر إلى مدينة السليمانية.

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