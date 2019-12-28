بعد أن طالب بـ

2019/12/28 | 13:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرردّ النائب عن كتلة "صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، عدي عواد، على بيان كتلته بشأن استعماله ألفاظًا غير لائقة بحق رئيس الجمهورية برهم صالح، لافتًا إلى أن هجومه كان بسبب أنه يريد رئيس وزراء من البصرة.

عدي عواد: منصب رئاسة الوزراء هو استحقاق البصرة الحقيقي لأنها مصدر ميزانية العراق

وقال عواد في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه: "أنا نائب عن محافظة البصرة العزيزة، وواجبي الدفاع عنها، وعن مواطنيها، وحقوقها"، مضيفًا أن "دفاعي عن العيداني كان دفاعًا عن منصب رئاسة الوزراء، وهو استحقاق البصرة الحقيقي، وليس دفاعًا عن كتلة أو حزب أو شخص كما روج له البعض".

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وتابع: "الأخ العيداني لا ينتمي لكتلتي، وهذه الحجة باطلة، وسأبقى مدافعًا عن البصرة، وبكل قوة، وبأي طريقة، مهما كلفتني".



فيما أشار إلى أنه "لا بارك الله فيّ إن تراجعت قيد أنملة وسأستمر بالمطالبة بأن يكون رئيس الوزراء حصرًا من محافظة البصرة، وهو استحقاقها الطبيعي وهي مصدر ميزانية العراق وإلا فإن لكل حادثة حديث".

وكانت كتلة "صادقون" النيابية قد عبرت في وقت سابق عن أسفها للألفاظ "غير اللائقة" التي صدرت عن النائب عدي عواد بحق رئيس الجمهورية، برهم صالح.



فيما كان النائب عن كتلة "صادقون" التابعة لحركة "عصائب أهل الحق" عدي عواد، قد انهار على الهواء مباشرة، بالوقت الذي أطلق فيه شتائم على رئيس الجمهورية، وذلك على خلفية امتناعه عن تكليف مرشح تحالف البناء أسعد العيداني.

وبدأ النائب عن "العصائب" مداخلاته بوصف رئيس الجمهورية برهم صالح بـ"الجبان..



شرد" متهمًا إياه بـ"خرق الدستور"، قبل أن يقاطعه المقدم ويطلب منه الالتزام بالسياقات المنضبطة للحوار.

طالب النائب عدي عواد العراقيين بأن "يبصقوا" على رئيس الجمهورية بسبب امتناعه تكليف مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء

إلا أن عواد تابع حديثه في الفقرة التالية، مطالبًا "العراقيين بالبصق على رئيس الجمهورية" بسبب خرقه للدستور، وإعلانه الاستعداد للاستقالة إذا اضطُر لتكليف شخصية جدلية.



كما دعا عواد صالح إلى "مواجهة الشعب العراقي بدل الهرب من المسؤولية".

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