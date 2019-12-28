وثائق| جمهورية التشيك تدرّب قوات الشغب على فض الاحتجاجات في العراق

2019/12/28 | 13:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأظهرت وثائق سربها فريق يدعى "M4xPr0"، عبر منصة "تويتر"، تدريب الشرطة العسكرية التشيكية المئات من أفراد الشرطة العراقية على كيفية التعامل مع التجمهرات والشغب، في وقت لا تزال البلاد تشهد احتجاجات مستمرة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019.

منذ تشرين الأول/أكتوبر قامت وزارة الدفاع التشيكية بتدريب المئات من أفراد الشرطة العراقية على كيفية التعامل مع التظاهرات والاضطرابات

وتضمنت الوثائق التي رصدها "ألترا عراق"، والمرسلة من سفيرة العراق في جمهورية التشيك، سندس عمر علي، إيراد "وزارة الدفاع التشيكية بأن الشرطة العسكرية التشيكية، قامت منذ تشرين الأول/أكتوبر، بتدريب المئات من أفراد الشرطة العراقية في بغداد على كيفية التعامل مع التظاهرات وحالات الشغب والاضطرابات، ويشارك في التدريب أفراد وحدة التدريب الخامسة التابعة للشرطة العسكرية التشيكية، والتي تعمل في العراق منذ آب/أغسطس الماضي".

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وذكر في الوثيقة أن "أفراد الوحدة التشيكية، وبالمشاركة مع أفراد الشرطة الإيطالية، تقوم بتدريب قوى الأمن العراقية، في المجال المذكور ومجالات أخرى، كالرماية، والتكتيك، والتطبيب الميداني، ودوريات الرقابة، ويشارك في كل دورة من دورات التدريب نحو (100) من أفراد الشرطة العراقية، وفي نهاية كل دورة يتم اختيار أفضل المتخرجين منها، وتعيينهم مرشدين يتولون لاحقًا تدريب زملائهم ونقل معارفهم وخبراتهم إليهم".

ونقلت السفير تأكيدات وزارة الدفاع التشيكية، أنه في وقت "تشهد فيه جمهورية العراق عددًا من التظاهرات فإن المجال التدريبي، يصبح مجالاً شديد الأهمية، وسوف يأخذ حقه من الاهتمام بأقصى قدر ممكن بالنظر للوضع الأمني الراهن في البلد".

يشار إلى أن الكثير من المدن العراقية لا تزال تشهد موجة من الاحتجاجات المستمرة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، سقط خلالها ما يقارب 25 ألف متظاهر بين قتيل وجريح، وتشير الاتهامات إلى قوات مكافحة الشغب نتيجة الاستخدام الخاطئ أو المتعمد لإطلاق المقذوفات الدخانية والصوتية التي سجلت من خلالها أغلب الإصابات في منطقة الرأس، وفق مصادر طبية ومنظمات دولية.

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