هل يستطيع تحالف البناء إقالة برهم صالح؟ السلطة التنفيذية تتلاشى في المشهد السياسي!

2019/12/28 | 13:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص

يتساءل المراقبون للشأن العام حول إمكانية إقالة البرلمان لرئيس الجمهورية برهم صالح، بعد خرقه مواد الدستور المتعلقة بتسمية مرشح رئيس الحكومة

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