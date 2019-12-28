في استراليا.. اكتشاف صخرة أغلى من الذهب

2019/12/28 | 13:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف رجل ينقّب عن المعادن في حديقة Maryborough الإقليمية قرب ملبورن، أستراليا، شيئا غيرمألوف وهو صخرة حمراء ثقيلة جدا ترتكز على بعض الطين الأصفر في

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