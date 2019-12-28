سهيل قبلان - نار كفاحنا وامميتنا ستذيب حديد دبابات وضمائر نتنياهو وزمرته

2019/12/28 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان ان اعظم حق للانسان في كل مكان وزمان هو العيش باحترام وكرامة في ظروف رسوخ السلام العادل والدائم والشامل, لان الظروف السلمية توفر الامكانيات والافاق امام استمرار التقدم والازدهار, وتقارب البشر يتطلب وضع مصالحهم الحياتية في راس سلم الاولويات, وانتصار سياسة التعايش السلمي الانساني الانساني هو الضمانة الاكيدة مئة بالمئة للخروج من جحيم المصاعب والفقر واخطار الحروب والدمار والهلاك والتشرد وهي التي تتجاوب......

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