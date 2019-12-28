الى أعضاء البرلمان: اختاروا بين الوطنية والشعب وبين العمالة والخنوع

2019/12/28 | 14:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:الدكتور سامي آل سيد عگلة الموسوي لقد وصل الاستهتار بالشعب العراقي من قبل أحزاب السلطة و رؤساء الكتل العملاء والفاسدين الى حدود تجاوزت جميع القيم الدينية والإنسانية والقوانين المتحضرة جميعا....أكمل القراءة ←

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