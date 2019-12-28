لولا دماء الشيعة العرب..لكان عرض السستاني..باحضان الدواعش)؟ (ومتى وقف ضد الفساد)

2019/12/28 | 14:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سجاد تقي كاظم اذلونه بمقولة (لولا السستاني لكان اعراضكم يا عراقيين باحضان الدواعش)..(ليضيفون لها..لولا سليماني وايران لكان اعراض العراقيات باحضان الدواعش)..فاحد انصار السستاني الايراني..يشتمنا بقوله (اكل تبن ياسافل .....أكمل القراءة ←

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