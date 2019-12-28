أطردوا العامري والمالكي .. من حياتنا

2019/12/28 | 14:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيد حميد الفاسد والخائن من كل الطبقة السياسية التي حكمت العراق منذ ستة عشر عاما , يتمادى ويتغول ويتفرعن , طالما أمن العقاب , وصار القضاء كل القضاء تحت رحمته...أكمل القراءة ←

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