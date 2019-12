مستشار عسكري أميركي: بغداد ستتهم داعش بهجوم كركوك ولن تقول ميليشيات إيرانية

2019/12/28 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

أكد المحللِ والمستشارِ العسكري الاميركي ميشيل بريجينت، أن العراق سيتهم تنظيم داعش الإرهابي بالهجوم على معسكر للجنود الأميركيين في محافظة كركوك.

وقال بريجينت في تغريدة على تويتر، إن التحالف الدولي، ترك أمر التحقيق لبغداد لتحديد من الذي أطلق الصواريخ التي قتلت مقاولًا أمريكيًا.

وأضاف، نحن نعرف مصدر الهجوم وما هي الوحدات التي تعمل هناك، ستقول بغداد إنه كان من البعثيين أو داعش، لن يقولوا إنه كان من ميليشيا تابعة للحرس الثوري الإيراني..



لا يمكنهم قول ذلك.

Leaving it to Baghdad to decide who launched the rockets that killed an American contractor.



We know the point of origin and what units are operating there.

Baghdad will say it was Ba’athists or ISIS – they will not say it was AAH or another IRGC-QF militia – they can’t.



pic.twitter.com/LWsGMnle3y

— Michael P Pregent (@MPPregent) December 27, 2019

