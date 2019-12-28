2019/12/28 | 14:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت فرق خفر السواحل بولاية جناق قلعة التركية، اليوم السبت، 189 مهاجرا غير نظامي أثناء محاولتهم التوجه إلى جزيرة ميديللي (لسبوس) اليونانية.وقالت وسائل اعلام محلية، أن الفرق نفذت 4 عمليات شمالي بحر إيجه، اليوم، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.وأسفرت العمليات عن ضبط 189 مهاجرا أفغانيا، بينهم نساء وأطفال، وأحيل المهاجرون إلى مركز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تضبط 189 مهاجرا غير شرعي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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