موظفو المصرف الزراعي يناشدون عبر

2019/12/28 | 14:17 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – خاص

ناشد مجموعة من المهندسين الزراعيين من موظفي المصرف الزراعي التعاوني والتي تصل أعدادهم نحو 140 موظفاً، وزير المالية بضرورة صرف مخصصاتهم المالية.

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