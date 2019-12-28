2019/12/28 | 14:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلام يونانية، اليوم السبت، ان رئيس البلاد، بروكوبيس بافلوبولوس، وقع على ترتيب بالتجنيس الفخري يتيح للممثل الأميركي، توم هانكس، (63 عاما) الحصول على الجنسية اليونانية.واعتاد هانكس أن يقضي عطلته الصيفية في جزيرة أنتيباروس اليونانية مع زوجته الممثلة والمنتجة ريتا ويلسون وهي من أصول بلغارية ويونانية، وينشران في أحيان كثيرة على وسائل التواصل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توم هانكس يحصل على الجنسية اليونانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توم هانكس يحصل على الجنسية اليونانية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توم هانكس يحصل على الجنسية اليونانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).