امنية ديالى: الحشد الشعبي اجبر قادة ولاية ديالى الداعشية الى الهروب من عدة مناطق

2019/12/28 | 14:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى المنحل صادق الحسيني، السبت، عن هروب قادة “ولاية ديالى” التابعة لتنظيم “ داعش” الإجرامي من عدة مناطق في المحافظة بسبب ضربات وعمليات قوات الحشد الشعبي.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الضربات المتلاحقة التي يقودها الحشد الشعبي لاهداف مهمة لتنظيم داعش الارهابي من خلال

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