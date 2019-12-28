المالية النيابية: نسعى جاهدين لسلك كافة الطرق لانجاز موازنة 2020 

2019/12/28 | 14:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية, السبت, سعيها الجاد لسلك كافة الطرق لانجاز موازنة العام المقبل في حال وصولها لمجلس النواب لأن أي تأخير باقرارها سيضر بالوضع الاقتصادي, مبينا ان حكومة تصريف الاعمال الحالية لاتستطيع ارسال الموازنة الى البرلمان.وقال عضو اللجنة النائب ثامر ذيبان في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الخلافات السياسية بشأن تسمية

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