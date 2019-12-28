2019/12/28 | 14:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت هيئة النزاهة، السبت، عن تفاصيل عملية إحباط تهريب آثار نفذتها ملاكاتها في ذي قار، مؤكدة ضبط نسخة قديمة ونادرة للتوراة ومبلغ قدره{200,000,000} مليون دولار.معاون المدير العام لشؤون التحقيقات ومدير مكتب تحقيق ذي قار، وفي معرض حديثهما عن تفاصيل عملية القبض، أشارا في بيان وتلقته وكالة صدى، إلى “تلقي مكتب تحقيق ذي قار نهاية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تكشف تفاصيل احباطها محاولة لتهريب نسخة نادرة للتوراة مقابل ربع تريليون دينار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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