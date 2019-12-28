تبادل المعلومات يكشف لواع المهام الاستخبارية وابرز العمليات ضد داعش

2019/12/28 | 14:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مركز تبادل المعلومات الرباعي اليوم السبت، أنه زود العراق وسوريا بأكثر من 8315 إحداثية.

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