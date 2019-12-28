النزاهة تكشف تفاصيل احباطها محاولة لتهريب نسخة نادرة للتوراة مقابل ربع تريليون دينار

2019/12/28 | 14:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفصحت هيئة النزاهة، السبت، عن تفاصيل عملية إحباط تهريب آثار نفذتها ملاكاتها في ذي قار، مؤكدة ضبط نسخة قديمة ونادرة للتوراة ومبلغ قدره{200,000,000} مليون دولار.

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