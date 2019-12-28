الخارجية تفتح باب التقديم في الدورة 28 للتأهيل الدبلوماسي

2019/12/28 | 14:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الخارجية، السبت، فتح باب التقديم للانخراط في الدورة 28 للتأهيل الدبلوماسيّ.

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