ارتفاع عدد ضحايا تفجير مقديشو إلى 131 قتيلاً وجريحاً

2019/12/28 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

ازدادت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي ضرب منطقة أفغوي، جنوب غربي العاصمة الصومالية، مق...





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