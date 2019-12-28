وزارة الخارجية تفتح باب التقديم في الدورة 28 للتأهيل الدبلوماسي

2019/12/28 | 14:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية، السبت، فتح باب التقديم للانخراط في الدورة 28 للتأهيل الدبلوماسيّ.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “الوزارة فتحت باب التقديم للانخراط في الدورة 28 للتأهيل الدبلوماسيّ”، مبينا ان “التقديم يكون ألكترونيّاً عبر استمارة مُعَدَّة لهذا الغرض”واضاف، ان “التحصيل الدراسيّ المطلوب هو شهادة جامعيّة أوّليّة، أو

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