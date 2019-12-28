“نيوزويك”: مصادر عسكرية أميركية تتهم ميليشيات مدعومة من إيران بتنفيذ هجوم كركوك

2019/12/28 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت مصادر عسكرية أميركية “الميليشيات التابعة لإيران” بالوقوف خلف الهجوم على معسكر “كي ون” في كركوك.

جاء ذلك، بعد أن أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، مقتل أميركي في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في كركوك، حيث نقلت مجلة نيوزويك الأميركية عن مسؤولين بالبنتاغون، أن الهجوم أدى أيضا لإصابة العديد من أفراد الخدمة الأميركية والأفراد العراقيين في الموقع.

وأضافت المجلة، أن مسؤول رفيع في البنتاغون طلب عدم الكشف عن هويته، أكد العثور بعد الهجوم، على نظام لإطلاق صواريخ كاتيوشا مهجور بالقرب من القاعدة، مبينا أن صاروخ أصاب منشأة تخزين أشعلت الذخيرة الموجودة في الداخل.

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