2019/12/28 | 14:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف النائب عن كتلة سائرون البرلمانية طلعت كريم قرب طرح شخصية عسكرية سابقة لمنصب رئيس الوزراء .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يكشف قرب طرح اسم عسكري متقاعد لمنصب رئاسة الوزراء ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يكشف قرب طرح اسم عسكري متقاعد لمنصب رئاسة الوزراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).