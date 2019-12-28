الحشد والقوات الأمنية يعلنان استعدادهما لمواجهة أي طارئ في كركوك

2019/12/28 | 14:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كركوك-اين]أكد مسؤول عمليات الشمال في الحشد الشعبي يلماز النجار وقائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن سعد عاتي الحربية، السبت، ان قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية مستعدتان لأي طارئ بكركوك.

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