جاريث بيل يقترب من العودة الى فريقه السابق

2019/12/28 | 14:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفكر إدارة توتنهام جدياً في دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالتعاقد مع الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد، بطلب من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق.وذكرت صحيفة “صن” الإنجليزية، أن “توتنهام سيعرض على الريال لاعبه كريستيان إريكسن إضافة إلى 25 مليون جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع بيل بشكل رسمي”.وبينت أن

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