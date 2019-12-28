بعد الانتصار عليه .. من وراء مجيء داعش الى العراق؟ ومن اين ياتي بمقاتليه؟!

2019/12/28 | 14:48 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اصبح العراق وسوريا موقع الصراع العالمي ما بين الدول ومسرحا لظهور التنظيمات الإرهابية المتعددة الأوجه، ولعل ظهور تنظيم داعش الإرهابي المثير للجدل قد افرز حزمة تداعيات مركبة، وكما يبدو ان هذا التنظيم الإرهابي جرى تصنيعه بعناية لتدمير القدرات العراقية الحيوية والمتمثلة بالتاريخ ، والم...

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