تعرف على انجازات الشركة العامة للمواد الغذائية خلال العام الجاري

2019/12/28 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، اليوم السبت، عن إنجازاتها للعام الجاري 2019.

وقال مدير عام الشركة قاسم حمود، في بيان اطلعت عليه

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