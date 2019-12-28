إحباط تهريب نسخة من التوراة لقاء 200 مليون دولار.. عمرها 1500 عام قبل الميلاد

2019/12/28 | 14:48 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت هيئة النزاهة تفاصيل عملية إحباط تهريب آثار نفذتها ملاكاتها في ذي قار، مؤكدة ضبط نسخة قديمة ونادرة للتوراة ومبلغ قدره 200

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