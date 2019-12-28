الشيخ علي للمتظاهرين: ادعموا بقاء

2019/12/28 | 14:48 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخبارية دعا عضو مجلس النواب والمرشح لرئاسة مجلس الوزراء فائق الشيخ علي، اليوم السبت، المتظاهرين الى دعم بقاء رئيس الجمهورية برهم صالح ،في منصبه كرئيساً للجمهورية،...

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