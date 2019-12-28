مستشار رئيس الجمهورية: القيادات الكردية اكدت تضامنها الكامل مع برهم صالح

2019/12/28 | 14:48 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةأكد فرهاد علاء الدين، المستشار السياسي السابق لرئيس جمهورية العراق برهم صالح، ان القيادات الكردية، اكدت تضمانها الكامل مع الرئيس برهم صالح.وقال علاء...

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