2019/12/28 | 14:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قافلة عتاد أمريكية من 30 شاحنة تصل الحسكة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/28 | 14:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قافلة عتاد أمريكية من 30 شاحنة تصل الحسكة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قافلة عتاد أمريكية من 30 شاحنة تصل الحسكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).