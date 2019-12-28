2019/12/28 | 14:48 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت مفوضية حقوق الانسان، اليوم السبت، ارتفاعا في عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنين .عضو المفوضية فاضل الغراوي عزا هذا الارتفاع في عمليات الاغتيال إلى هشاشة الوضع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغراوي: أشرنا ارتفاعا في عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنين ) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغراوي: أشرنا ارتفاعا في عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).