آكري تتصدر مدن كوردستان بكمية الامطار والثلوج تغطي حاجي عمران

2019/12/28 | 14:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم السبت، ان مدينة آكري تتصدر مدن الاقليم من حيث كمية الامطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان نحو 40 سنتمترا من الثلوج هطلت على حاجي عمران.

وذكرت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز ان 40 سنتمترا من الثلوج هطلت على منطقة حاجي عمران منذ ليلة الجمعة.

واوضحت ان كمية الامطار التي هطلت على الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت كالاتي:

اربيل : 0.8 ملم

بيرمام: 3.7 ملم

حاجي عمران: 3.8 ملم

راوندوز: 20.3 ملم

السليمانية: 11.2 ملم

جمجمال: 5.8 ملم

دوكان: 6.2 ملم

بازيان: 18:6 ملم

دربندخان: 3.8 ملم

دهوك: 25.2 ملم

زاخو: 28.2 ملم

آكري: 42:4 ملم

بامرني: 39:6 ملم

آميدي: 23:8 ملم

حلبجة: 10.8 ملم

كركوك: 0.9 ملم

خورمال: 12.3 ملم

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