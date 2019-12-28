مقتل متظاهر في ساحة الوثبة وسط بغداد

2019/12/28 | 14:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… افاد مصدر امني بمقتل متظاهر في ساحة الوثبة بالعاصمة العراقية بغداد.وقال المصدر للـ(المستقلة)… ان مواجهات حصلت بين محتجين وقوات مكافحة الشغب خلال تظاهرات خرجت ضد الأحزاب السياسية، مساء امس، ما ادى لمقتل متظاهر.وانطلق المتظاهرون من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد باتجاه مقرات حزبية، تنديداً بدور الأحزاب المعطّل للمسار السياسي في البلاد .[…]

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