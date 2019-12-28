2019/12/28 | 14:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت السلطات المحلية في هاواي، اليوم السبت، بأنه تم العثور على جثث ستة قتلى في حادث تحطم مروحية اختفت من الرادار، يوم أمس الخميس.وقال مسؤول في دائرة إطفاء جزيرة كاواي في هاواي “يمكننا أن نؤكد أن هناك سبعة أشخاص كانوا على متن مروحية ووجدنا ست جثث..لا يوجد دليل على أنه قد يكون هناك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على ضحايا تحطم مروحية في منطقة نائية بهاواي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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