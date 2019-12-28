شاهد.. صدور أغنية جديدة للثورة من معتصمي التحرير

2019/12/28 | 14:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق صدرت أغنية جديدة من المطعم التركي(جبل أحد)، بعنوان أبو الشغب ذاك الشغب وهي على غرار الأغنية العفوية السابقة (وين الشعب ذاك الشعب).والاغنية من أداء المتطاهر محمد أبو دليم وهو أحد متظاهري ساحة النحرير، المرابطين منذ انطلاق الاحتجاجات.

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