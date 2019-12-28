عقرة تتصدر لائحة الامطار وثلوج حاجي عمران تقارب نصف متر

2019/12/28 | 15:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- افادت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، ان مدينة عقرة تتصدر مدن الاقليم من حيث كمية الامطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان نحو 40 سنتمترا من الثلوج هطلت على حاجي عمران.

وقالت المديرية في بيان ان 40 سنتمترا من الثلوج هطلت على منطقة حاجي عمران منذ ليلة الجمعة.

واوضح البيان الى ان كمية الامطار التي هطلت على الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت كالاتي:

اربيل : 0.8 ملم

بيرمام: 3.7 ملم

حاجي عمران: 3.8 ملم

راوندوز: 20.3 ملم

السليمانية: 11.2 ملم

جمجمال: 5.8 ملم

دوكان: 6.2 ملم

بازيان: 18:6 ملم

دربندخان: 3.8 ملم

دهوك: 25.2 ملم

زاخو: 28.2 ملم

عقرة: 42:4 ملم

بامرني: 39:6 ملم

آميدي: 23:8 ملم

حلبجة: 10.8 ملم

كركوك: 0.9 ملم

خورمال: 12.3 ملم

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