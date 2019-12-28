الثقب الأسود في أبو نؤاس .. شهود عيان يتحدثون عن حوادث خطف يوم أمس

2019/12/28 | 15:50 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكدت مصادر وشهود عيان، السبت، اختفاء واختطاف متظاهرين ومارّة في شارع أبو نؤاس أثناء قيام المتظاهرين ب...

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