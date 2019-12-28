قائد شرطة ذي قار يشكل لجنة عليا للتحقيق بحوادث استشهاد المتظاهرين وأخرى لتنفيذ أوامر القبض بحق المدانين

2019/12/28 | 15:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

اعلن قائد شرطة ذي قار، العميد الحقوقي ريسان كاصد الإبراهيمي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بحوادث استشهاد المتظاهرين وأخرى لتنفيذ أوامر القبض بحق المدانين.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه لقاء قائد شرطة ذي قار العميد الحقوقي ريسان كاصد الإبراهيمي عوائل الشهداء "استمع قائد الشرطة إلى طلباتهم التي تركزت حول ضرورة القاء القبض على المتورطين من المتهمين في حوادث التظاهرات التي اسفرت عن استشهاد عدد من الشهداء".

وأضاف البيان ان "قائد الشرطة امر وعلى الفور بتشكيل مفرزة خاصة وبراسة معاون القائد ومتابعة شخصيا لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين في حوادث التظاهرات"، مبيننا انه "اوعز بتشكيل لجنة تتابع قضايا التحقيق التي لم تنجز لاستكمالها لإحقاق الحق".

وبين ان "قائد الشرطة وعد بالتنسيق مع رئيس استئناف محكمة ذي قار الاتحادية والمتابعة الشخصية لحين إيداع المجرمين في السجون مهما كانت مناصبهم أو علت مراكزهم".

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