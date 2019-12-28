قائد شرطة ذي قار يتوعد مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين: سنحاسبهم مهما كانت مناصبهم🔻

2019/12/28 | 15:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد شرطة ذي قار الجديد، ريسان كاصد الابراهيمي، السبت (28 كانون الأول 2019)، امرا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بحوادث استشهاد المتظاهرين وأخرى لتنفيذ أوامر القبض بحق المدانين.وقالت قيادة […]

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