الزيادي: اصرار البناء على ترشيح شخصية متحزبه لا يعطي الهدوء للشارع

2019/12/28 | 15:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، اليوم السبت، ان اصرار تحالف البناء على ترشيح شخصية متحزبه لا يعطي للشارع هدوء.

وقال الزيادي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "اصرار تحالف البناء على ترشيح شخصية متحزبه لا يعطي للشارع هدوء"، مؤكدا ان "تصرف رئيس الجمهورية برهم صالح بعدم تكليف مرشح البناء كان موقفا حكيم لأنه يريد الحفاظ على الامن والسلم المدني في العراق بدل جر العراق الى فوضى".

واضاف ان "لم يتم حسم الكتلة الاكبر منذ عام ٢٠١٨ وتم الذهاب في حينها الى التوافق لاختيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واليوم لا نريد العودة الى موضوع الكتلة الاكبر ونشغل الشارع بهذا الموضوع بل التصرف بحكمة لكون الشارع اليوم منتفض ويريد اصلاح ولم تقدم لهم الاحزاب اي شيء".

واكد الزيادي ان "رئيس الوزراء القادم هو لفترة محدده من اجل الإعداد للانتخابات المبكرة ولكن لم يجري الحديث على ان يكون رئيس الوزراء لثلاث سنوات قادمة لكي تصر البناء على تقديم مرشح حزبي".

وبين الزيادي "اذا كنا نريد تهدئة الشارع على تحالف البناء ان تعطي الحرية لرئيس الجمهورية لاختيار شخصية مستقلة ولكن الاصرار على اختيار شخص متحزب يجب الابتعاد عنه وسائرون خولت رئيس الجمهورية بان الشعب هو الكتلة الاكبر وعليه ان يختار الشخصية المستقلة لمنصب رئيس الوزراء".

وأوضح ان "الساعات القادمة ستشهد تهدئه من قبل الكتل السياسية لتدارك الوضع من الانزلاق ومحاولة لملمة الوضع من قبل جميع الأطراف لتهدئة الشارع وينتهي هذا المشهد الشائك وفق ما تريده المرجعية والمتظاهرين".

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