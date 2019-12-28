رجل يقتل زوجته في احدى نواحي اربيل لهذا السبب

2019/12/28 | 15:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم رجل يوم السبت على قتل زوجته بواسطة انطلاق الرصاص عليها من ضلاح ناري في ناحية "توبزاه" التابعة لمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مصدر في الاسايش ان ملانسة كلامية حدثت بين رجل وزوجته في الناحية المذكورة ادت الى اطلاق النار عليها من قبله ليرديها قتيلة في الحال.

واكد المصدر ان سبب وقوع جريمة القتل ملاسنة كلامية فقط، مشيرا الى القاء القبض على الجاني وتسليمه الى قوات الشرطة.

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