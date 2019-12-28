الملا: وجود محاولات لعقد “صفقة” لاختيار رئيس الحكومة الجديد، تشبه صفقة اختيار المستقيل عبد المهدي.

2019/12/28 | 15:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في تحالف القوى العراقية، حيدر الملا، السبت عن وجود محاولات لعقد “صفقة” لاختيار رئيس الحكومة الجديد، تشبه صفقة اختيار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.وقال الملا، ، […]

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