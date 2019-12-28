الصين: المناورات المشتركة مع ايران وروسيا لضمان السلام الدولي

2019/12/28 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية “ووتشيان”، ان عرض القدرة لضمان السلام الدولي، من اهم اهداف المناورات المشتركة بين الصين وإيران وروسيا التي انطلقت في المحيط الهندي وبحر عمان.

وقال المتحدث الصيني، ان القوة البحرية الصينية سترسل مدمرة الصواريخ الموجهة، إلى المناورة المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التبادلات والتعاون بين القوات البحرية من الدول الثلاث، وعرض حُسن النية لضمان السلام الدولي بشكل مشترك والأمن البحري، وبناء مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك.

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