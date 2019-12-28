النزاهة تحبط تهريب نسخة نادرة للتوراة

2019/12/28 | 16:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- اعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن ضبط نسخة قديمة ونادرة للتوراة ومبلغ قدره"200,000,000" مليون دولار.

وافادت الهيئة في بيان ان مكتب تحقيق ذي قار تلقى نهاية تشرين الأول إخبارا عن عملية لتهريب قطع آثار مقابل مبلغ "200,000,000" مليون دولار".

وتابع البيان ان التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهربين المضبوطين، وفق مذكرة قضائية، كان لديهم خبير مختص بالبحث عن الآثار قام بنبش الموقع والتوصل إلى تلك القطع الآثرية.

ولفت الى ان الآثار تحتوي على قطع تشتمل على تمثال وأختام حجرية، إضافة إلى مخطوطة من الجلد توقع الخبراء أن تكون نسخة قديمة ونادرة من التوراة يصل عمرها إلى 1500 عام قبل الميلاد.

واكد سوق المتهمين صحبة المبرزات الجرمية إلى قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق، بانتظار الإجراءات القانونية اللازمة، منبها إلى أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام.





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