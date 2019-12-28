شاطئ التحرير يعانق رسوم الشباب وعشقهم للحياة

2019/12/28 | 16:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاطئ التحرير ..مصطلح بات متداولاً، بعد أن استطاع الشباب المتظاهرين وبجهود ذاتية تحويل الفسحة المطلة على ضفاف نهر دجلة قرب جسر الجمهورية إلى مكان أشبه ما يكون بالمنتجع الترفيهي

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