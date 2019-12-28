الخارجية تفتتح التقديم على الدورة 28 للتأهيل الدبلوماسي وتكشف تفاصيلها

2019/12/28 | 16:06 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم السبت، تفاصيل التقديم لدورة التأهيل الدبلوماسي الـ 28.وقال الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، واطلع عليه /SNG/، إن “وزارة الخارجيّة فتحت باب التقديم للانخراط في الدورة الـ(28) للتأهيل الدبلوماسيّ”، مشيراً الى أن ” التقديم يكون إلكترونيا عبر استمارة مُعَدَّة لهذا الغرض”.وأضاف أن” ...

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